Passau: 82 Anzeigen nach "Instagram-Party" in Tiefgarage

Die Polizei hat in Passau eine sogenannte Instagram-Party aufgelöst. Die unangemeldete Veranstaltung, zu der über Instagram und Facebook aufgerufen worden war, fand am Samstagabend in der Tiefgarage bei der Berufsschule statt.

Abstände nicht eingehalten

Dort traf die Polizei etwa 150 Menschen mit rund 100 zum Teil getunten Fahrzeugen an. Laut Polizei wurden bei der Party die Abstände nicht eingehalten und auch ein Hygienekonzept lag nicht vor. Daher wurde die Party in der Tiefgarage mit Lautsprecherdurchsagen aufgelöst.

Party-Gäste zieht auf Parkplatz weiter

Das veranlasste die Party-Gäste aber offenbar nur, einfach weiterzuziehen. Nur kurze Zeit später wurden die Fahrzeuge am Parkplatz eines großen Elektromarktes angetroffen. Die Polizei sperrte den Parkplatz ab, nahm die Personalien der Teilnehmer auf und erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Party-Veranstalter noch unbekannt

Insgesamt wurden 82 Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren angezeigt. Wer die Veranstalter der illegalen Party sind, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt.