81-Jährige vermisst - Wer hat Ilse Zoller gesehen?

Am Freitagabend fiel die Seniorin einem Zeugen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Sanderring auf. Sie wirkte verwirrt und war nur sehr leicht bekleidet, als sie das Haus wieder verließ. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Wie deren Ermittlungen ergaben, wohnte Frau Zoller früher in diesem Haus, lebt aber inzwischen in der Würzburger Erthalstraße.

Die Polizei sucht jetzt mit einer Vielzahl von Einsatzkräften nach der 81-Jährigen – im Innenstadtbereich und am Hauptfriedhof. Dort hatte eine Hundestaffel des Rettungsdienstes noch in der Nacht eine Spur der Frau entdeckt.

Die 81-Jährige ist lediglich mit einer grauen Hose, einem roten Pullover und Hausschuhen bekleidet. Insbesondere aufgrund der leichten Bekleidung geht die Polizei davon aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Situation befindet.

Die Polizei hofft, dass im Laufe des Morgens die ersten Hinweise aus der Bevölkerung eintreffen. Wer Ilse Zoller möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.