81-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Bamberg

Bei einem Wohnungsbrand in Bamberg ist eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen. Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten den Brand bemerkt, als das Treppenhaus bereits stark verqualmt war, heißt es von der Polizei Oberfranken. Die Feuerwehr musste deshalb mehrere Personen über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

Feuer verursacht 100.000 Euro Sachschaden

Die 81 Jahre alte Frau, in deren Wohnung im ersten Stock das Feuer nach ersten Erkenntnissen ausgebrochen war, konnte nur noch tot geborgen werden. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Durch das Feuer in der Straße "Wunderburg" entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bamberg: Zweiter Brand mit Todesfolge binnen weniger Tage

Erst am Ostermontag war eine 68 Jahre alte Frau nach einem Wohnungsbrand in Bamberg gestorben. Während das Mehrfamilienhaus in der Weißenburgstraße evakuiert wurde, retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Seniorin aus ihrer Wohnung. Sie wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, wo sie später an den Folgen einer Rauchgasvergiftung verstarb.