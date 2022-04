800 neue Windräder für Bayern – Reicht das? Eine Analyse

Was sieht der Kompromiss vor?

Die CSU-Fraktion will grundsätzlich an 10H festhalten, die Regel aber lockern: In bestimmten Gebieten soll der Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern auf tausend Meter sinken. Nämlich in Wäldern, entlang von Autobahnen, Bahnstrecken, auf Truppenübungsplätzen, in Industrie- und Gewerbegebieten. Entscheidend dürfte sein: Es soll mehr Vorranggebiete für Windkraft in Bayern geben. Dem CSU-Kompromisspapier zufolge sollen die regionalen Planungsverbände verpflichtet werden, innerhalb von zwei Jahren mehr solcher Vorranggebiete auszuweisen. Stand jetzt haben vier Planungsverbände laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bisher gar keine Vorranggebiete für Windkraft bestimmt: Ingolstadt, München, Regensburg und Oberpfalz.

Warum war die Fraktionssitzung so zäh?

Die Sitzung der CSU-Fraktion dauerte fast fünf Stunden. Zuerst erläuterte der für die Energieversorgung zuständige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), ein 10H-Gegner, den Kompromiss. Er habe die Dinge "sehr umfangreich" dargestellt, lästerte Söder anschließend. Andere CSU-ler werfen Aiwanger vor, kein energiepolitisches Gesamtkonzept zu haben. Später diskutierten die Fraktionsmitglieder unter sich kontrovers und emotional.

Das Meinungsspektrum der Partei ist breit: Einige wollen 10H am liebsten ganz streichen. Andere pochen auf die Regel, weil sie den Unmut von Windkraftgegnern fürchten. Diese Sorge hatte den damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer veranlasst, 10H im Jahr 2014 einzuführen. Bei der Sitzung warben mehrere Kabinettsmitglieder eindringlich für den Kompromiss, Innenminister Joachim Herrmann (CSU) soll energisch und laut geworden sein. Markus Söder fasst das Ergebnis auf bemerkenswerte Weise zusammen: "nur fünf Gegenstimmen, sonst einstimmig".

Wie geht es weiter?

Damit die regionalen Planungsverbände mehr Vorranggebiete für Windkraft ausweisen, muss die Bauordnung geändert werden. Schwierig könnte die Suche nach Investoren werden: CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer erhofft sich zwar rund 800 neue Windräder in Bayern. Aber ob sie tatsächlich aufgestellt werden, hänge vom Interesse der Investoren ab.

Und was sagt Robert Habeck?

Das ist die große Frage! Bei seinem Antrittsbesuch in München im Januar machte der grüne Bundeswirtschaftsminister klar, dass er von Bayern mehr Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energien erwartet, namentlich bei der Windkraft. Landesweit will die Berliner Ampel-Koalition eine Fläche von zwei Prozent mit Windrädern bebaut sehen. Söder, Aiwanger und Kreuzer geben sich zuversichtlich, die Bundesregierung mit ihrem Plan zu überzeugen.

"Fast zwei Prozent" der Landesfläche könnten durch die 10H-Lockerung mit Windrädern bebaut werden, sagte Söder. Demnächst wird seine Regierung ihren Plan nach Berlin schicken – mit einiger Verspätung. Dass Habeck bei der Analyse zum gleichen Schluss kommt wie die bayerische Koalition, bezweifelt der grüne Fraktionschef im Landtag, Ludwig Hartmann: Der Bundesregierung werde das "nicht ausreichen", sagte er BR24.