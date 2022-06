800 Kilogramm "Ukraine-Wurst": Fachschule mit Sonderaktion

Die Staatliche Fachschule für Fleischereitechnik in Kulmbach hat für die Tafeln in Kulmbach und Bayreuth 800 Kilogramm einer speziellen Ukraine-Wurst produziert. Wie der stellvertretende Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums (BSZ), Michael Bamberger, dem BR auf Nachfrage mitteilte, haben seine Schülerinnen und Schüler die Wurst original nach einem ukrainischen Rezept hergestellt.

Wursthülle mit ukrainischer Flagge und Schullogo

Als schwierigste Aufgabe erwies sich die Herstellung einer passenden "Verpackung" für die Brühwurste nach Mortadella Art. Es wurde eine Wursthülle mit der ukrainischen Flagge und dem Schullogo designt und mit Hilfe einer Firma aus der Fleischbranche produziert. Diese hat außerdem zusammen mit weiteren Sponsoren die Kosten für die gebrauchten Rohstoffe, Gewürze und Wursthüllen übernommen.

Die Idee zu dem Projekt hatte die Schülermitverantwortung (SMV), nachdem ein ehemaliger ukrainischer Mitschüler wegen des Kriegs aus der Ukraine fliehen musste und nach Kulmbach zurückgekehrt war. Die Ukraine-Wurst ging an die Tafel in Kulmbach, die auch die Tafel in Bayreuth beliefert – dort konnten Kunden sie probieren. Laut Bamberger hat die Wurst unter anderem ukrainischen Schülern so gut geschmeckt, dass sie die Wurst auch ohne Brot gegessen haben.