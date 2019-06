800 Jahre Veste Oberhaus - Jetzt wird gefeiert

Am Sonntag findet ab 13.00 Uhr eine "Zeitreise ins Mittelalter" statt. Dazu gehören Schaukämpfe, Jägerlauf, Stofffärben und mittelalterliche Tänze. In der Museumswerkstatt kann außerdem das Handwerk eines Kupferschmieds erlernt werden. Zwischen 14.00 und 16.00 Uhr führt die Museumsleiterin durch die Sonderausstellung.

Auch außerhalb der Veste wird gefeiert

Auch unterhalb der Veste Oberhaus ist am Freitag und Samstag was los: Nach baustellenbedingter Pause von drei Jahren findet heuer wieder das Hängebrückenfest statt. Wo sonst Busse und Autos rollen, kann gefeiert werden. Auf der rund 120 langen Brücke über der Donau spielen bis zu vier Bands. Am Samstag schließt das Fest um 22.00 Uhr mit einem Musikfeuerwerk.

Fest-Programm bis Dezember

Die Veranstaltungsreihe reißt auf der Veste nicht ab: Bis Ende des Jahres gibt es Programm. Ab 15. Juni wird die Burg vom Landestheater Niederbayern bespielt. Danach folgen bis in den Dezember Open-Air-Kino und andere Feste.