800 Jahre Muttergottes von Schmerlenbach

Wallfahrer kommen wegen der Muttergottes von Schmerlebach in die Barockkirche im Landkreis Aschaffenburg. Die Skulptur ist etwa 40 Zentimeter groß. Wie die kleine Pieta in das einstige Benediktinerinnenkloster gelangte, weiß heute niemand mehr. Aber bereits um 1370 stand sie wohl im Klausurbereich der Nonnen. Erst nach ihrem Umzug in die Kirche bekamen sie dann auch die Gläubigen zu sehen.

Gläubige können Pieta besser betrachten

Über 50 Jahre lang stand das geschnitzte und bemalte Gnadenbild in einer Nische des barocken Hochaltars und damit weit weg von den Kirchenbesuchern. Nach der Sanierung hat die Pieta einen neuen Standort. Dank einer modernen Metallstehle können Kirchenbesucher die Madonna und die Christusfigur künftig auf Augenhöhe betrachten.

Fundament der Kirche musste stabilisiert werden

Die Kosten der Kirchensanierung betrugen 1,5 Millionen Euro. Ein Großteil davon wurde buchstäblich "in den Sand gesetzt", um das Gotteshaus bis zu 15 Meter tief im Boden zu verankern, sodass die Kirche nun vollständig auf Pfeilern steht. Das alles liegt nun wieder im Erdreich verborgen.