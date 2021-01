800 Jahre Ansbach – Stadtjubiläum in Corona-Zeiten

Corona macht den Plänen für die Feierlichkeiten der Stadt Ansbach zum 800-jährigen Jubiläum einen Strich durch die Rechnung. Kein Grund für die Stadt, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Verantwortlichen sind kreativ geworden, um den Geburtstag Ansbachs dennoch würdig zu feiern, wenn auch teilweise vielleicht ein bisschen später als ursprünglich geplant. Online können Interessierte bereits jetzt das Stadtjubiläum zelebrieren.

Tiefe Einblicke in die Ansbacher Geschichte

Vorsichtig öffnet Stadtführer Alexander Biernoth die braune Holztüre. Über ein paar steinerne Stufen geht der Stadtführer hinunter in die romanische Krypta unter der St. Gumbertuskirche. Sie sei so besonders, weil sie ein sehr altes Bauwerk ist. Nach dem Brand der Kirche im Jahr 1280 wurde sie verschüttet und erst 1934 wieder freigelegt worden, sagt Biernoth. "Hier sind wir wirklich an den Ursprüngen Ansbachs. Tiefer oder weiter kann man in der Geschichte eigentlich nicht mehr zurückgehen."

Stadtführungen: 800 Jahre – 800 Schritte

Unter dem Motto 800 Jahre – 800 Schritte bietet Alexander Biernoth im Jubiläumsjahr verschiedene Stadtführungen an. Sobald es Corona wieder erlaubt, zeigt er Interessierten die Highlights der Residenzstadt.

Die Tour führt auch zum Ansbacher Schloss. Seit dem Jahr 1770 wurde dort baulich nichts mehr verändert. Wir haben hier den Zustand des 18. Jahrhunderts. Besonders in den Prunkräumen im ersten Stock könne man den Zustand noch sehr schön sehen, sagt Biernoth.

Hofgarten mit Orangerie sei beeindruckendes Gartendenkmal

Zu einer barocken Anlage wie dem Schloss gehöre natürlich auch immer ein Hofgarten. Mit seinen etwa 17 Hektar und der sehr eindrucksvollen Orangerie mit 104 Metern Länge, einer der längsten Orangerien in Süddeutschland, sei der Hofgarten ein sehr beeindruckendes Natur- und Gartendenkmal, so Biernoth.

Sonderausstellung im Markgrafen Museum Ansbach

Das Jubiläum ist aber auch Anlass für eine Sonderausstellung im Ansbacher Markgrafen Museum. Bis das Museum seine Türen wieder öffnen darf, werden die letzten Vorbereitungen vollendet sein, sagt Wolfgang Reddig, Leiter des Markgrafen Museums. Interessierte können dort auf einem Stück echter Stadtmauer laufen und die Urkunde ansehen, in der Ansbach zum ersten Mal als genannt wird. Rund um die Geschichte der Residenzstadt gibt es schon jetzt ein umfassendes Multimedia-Angebot auf der Internetseite des Stadtjubiläums.

Stadtjubiläum an Corona-Pandemie angepasst

Seit zwei Jahren laufen die Planungen für das Stadtjubiläum. Dann kam Corona und hat alles auf den Kopf gestellt. Für Nadja Wilhelm und ihr Team vom Amt für Kultur aber kein Problem: "Wir können uns jetzt Gott sei Dank darauf berufen, dass wir im letzten Jahr unsere Konzepte Corona-konform überlegt haben und das gesamte Jubiläum sehr dezentral und auch digital umsetzen können.“

So werden die Ansbacher ihr Jubiläum trotz Pandemie ein wenig feiern und bei einer Stadtführung mit Alexander Biernoth ihre Heimat hoffentlich ganz bald nochmal ganz neu entdecken.