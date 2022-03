800 Flüchtlinge in Würzburg – OB Schuchardt dankt Hilfsdiensten

Mehr als 800 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine sind inzwischen in der Stadt Würzburg angekommen. Die meisten davon sind privat bei Bekannten, Verwandten oder Freunden untergekommen. Dazu noch eine unbestimmte Zahl, die sich nicht bei der Stadt Würzburg registriert haben. Diejenigen, die keine Unterkunft im Bekanntenkreis gefunden haben, bringt die Stadt Würzburg in einer ihrer zahlreichen Unterkünfte unter.

Unterkünfte im Reuterhaus und in der Pleichachtalhalle

Allein im Reuterhaus und der Pleichachtalhalle sind zusammen 130 Menschen untergebracht, viele weitere in kleineren, dezentralen Unterkünften. Die Infrastruktur in den Hallen haben in den vergangenen Tagen die Mitarbeiter der Malteser und Johanniter zusammen mit Kräften der Würzburger Berufsfeuerwehr aufgebaut. Die Mitarbeiter der Hilfsdienste sind es auch, die versuchen, den Geflüchteten eine Heimat zu bieten. "Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, allen voran den Mitarbeitern des Malteser Hilfsdienstes sowie der Johanniter für diese aufopferungsvolle Arbeit", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt zu den größtenteils Ehrenamtlichen.

Dankeschön vom Oberbürgermeister

Schuchardt war in den vergangenen Tagen mehrfach vor Ort und hat mit den Geflüchteten aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsdienste gesprochen. "Es ist eine unglaubliche Hilfe, die hier geleistet wird. Ohne diese Unterstützung der Hilfsdienste und ihrer Mitarbeiter wäre dies alles nicht möglich!" Auch die Unterstützung der Bevölkerung ist groß, weiß Sozialreferentin Hülya Düber. "Wir bekommen täglich Angebote von Würzburgern, die uns zum einen ehrenamtlich unterstützen wollen, zum anderen mit Sach- und Geldspenden helfen oder auch Unterkünfte zur Verfügung stellen wollen. Diese Solidarität ist überwältigend – ich danke allen Unterstützern für ihre Hilfe."

Malteser und Johanniter im Einsatz

Im Auftrag der Stadt Würzburg sind die Malteser und Johanniter mit ihren ehrenamtlichen Einheiten aus dem Bevölkerungsschutz und dem Integrationsdienst seit dem 4. März für Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine im Einsatz. Die Verantwortlichen beider Hilfsorganisationen für den Bereich Betreuung haben zunächst Aufbau, Logistik und Organisation der angedachten Hallen geplant und vorbereitet. Bei der Einrichtung der Parzellen, des Sanitär- und Essensbereiches sowie beiden Überlegungen zu Corona-Testungen und medizinischer Betreuung gab es eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren, dem THW und der Berufsfeuerwehr.

Fast 1.000 Stunden im Einsatz

Nach Inbetriebnahme der Pleichachtalhalle und der Kürnachtalhalle sind beide Hilfsorganisationen tagsüber immer mit insgesamt mindestens sechs ehrenamtlichen Helfern im Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz. Sie helfen bei der Essensausgabe, kümmern sich um die Geflüchteten, stehen für Fragen zur Verfügung, spielen mit den Kindern. Bis jetzt waren rund 100 Johanniter und Malteser Einsatzkräfte fast 1.000 ehrenamtliche Stunden im Einsatz.