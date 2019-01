80 Millionen Euro für Nürnbergs Schulen

Damit wendet sich die „Council of Europe Development Bank“ (CEB) erstmals Deutschland als Förderungsempfänger zu und unterstützt gezielt die Bildung und Zukunft Europas, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Der Kredit über 80 Millionen Euro wird dem Sozial- und Bildungsprogramm der Stadt zugute kommen. In den nächsten vier Jahren soll das Geld in den Neuaufbau und die Sanierung von Schulen und Kindergärten und somit auch in die Integration von Zuwanderer-Kindern investiert werden.

Nürnberg will mehr als eine Milliarde Euro investieren

Der Betrag von 80 Millionen Euro ist jedoch nur ein kleiner Bestandteil der Summe, die Nürnberg in seine Projekte investieren will: In den nächsten zwölf Jahren sollen insgesamt 1,4 Milliarden Euro in das geplante Investitionsprogramm der Stadt fließen. Stadtkämmerer Harald Riedel nannte unter anderem das Schulzentrum Süd-West, die Uhlandschule und die Holzgartenschule als Bildungseinrichtungen, die von dem Investitionsprogramm profitieren sollen.

Zuschuss von 600.000 Euro

Zusätzlich erhält die Stadt einen Zuschuss von 600.000 Euro, der nicht zurückgezahlt werden muss. Dieser Zuschuss wird an die Noris-Arbeit Nürnberg und ihr Programm „LeMiCafe“ vergeben, das im Februar seinen Betrieb aufnehmen soll. Das Café umfasst Lernangebote für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und soll die Lücken im bestehenden Integrationsprogramm und Bildungssystem des Landes schließen. Die Förderung soll ab Jahresmitte in Kraft treten.