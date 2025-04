80 Jahre Bonhoeffer-Ermordung: Jugendtreffen in Flossenbürg

Gedenkstättenleiter erwartet politische Auseinandersetzung

Noch nie in den letzten 80 Jahren habe es in Flossenbürg ein so großes und vielfältiges Programm zu Bonhoeffer gegeben, sagt der Leiter der Gedenkstätte Jörg Skriebeleit. Es werde aber auch eines der politischsten Treffen werden, vermutet Skriebeleit. Denn Erinnern sei nichts Rückwärtsgewandtes. Und die Fragen, die sich an Dietrich Bonhoeffer und seine Theologie vor 80 Jahren stellten, seien auch heute aktuell. Die erste Gedenktafel für den evangelischen Theologen deutschlandweit wurde 1953 an der evangelischen Kirche in Flossenbürg angebracht.

Was können wir heute von Bonhoeffer lernen?

Was kann man heute noch von Bonhoeffer lernen? Dass Demokratie nichts ist, was sich vererbt, sagt Regionalbischof Klaus Stiegler aus Regensburg. Demokratie müsse in jeder Generation neu erworben werden, und zwar mit Wachsamkeit. Außerdem könne Bonhoeffer in der Werteorientierung ein Vorbild sein und Antworten geben auf die Frage, für welche Dinge man einstehen will, fügt Benjamin Greim von der Evangelischen Jugend in Bayern hinzu. Und Dekan Thomas Guba ist der Überzeugung, dass Bonhoeffer "uns heute auffordern würde, die Politik und das, was weltweit geschieht, sehr genau zu beobachten und dem Rad rechtzeitig in die Speichen zu fallen".