80 Jahre Befreiung von KZ-Außenlager: Überlebende erinnern sich

Es ist Abba Naors 17. Geburtstag, als er bei einem Todesmarsch von US-Soldaten befreit wird. An diesen Tag kann sich der heute 90-Jährige noch genau erinnern. Er gehört zu den wenigen Überlebenden des KZ-Außenlagerkomplexes Landsberg am Lech/Kaufering. Heute ist er an diesen Ort zurückgekehrt – zu dem Monster, wie Abba Naor den ehemaligen Rüstungsbunker der Nationalsozialisten in der Welfenkaserne in Landsberg am Lech nennt.

Rund 250 Menschen versammelten sich anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des KZ-Außenkomplexes in der heutigen Untertageanlage zu der Gedenkveranstaltung.

Knobloch besorgt über wachsenden Antisemitismus

Auch nach so vielen Jahren habe die Befreiung der Menschen nicht an Bedeutung verloren, betonte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in ihrer Rede. Der wachsende Antisemitismus ließe jüdische Menschen wieder in Angst leben.

Demokratie und Menschenwürde seien mit bitteren Opfern errungen worden, so Knobloch. "Nun ist es an den Nachgeborenen, die Erinnerung an diese Verbrechen weiterzutragen", sagte Knobloch auf der Veranstaltung. Deutschland stehe derzeit an einem historischen Scheidepunkt, an dem es innere und äußere Feinde der Demokratie gebe.

Ilse Aigner: "Wir brauchen Erinnerung"

In Zeiten von Hass und Hetze sei Geschichte noch nie so nah wie jetzt, sagte Ilse Aigner, Bayerische Landtagspräsidentin. "Wir brauchen Erinnerung, um mit dem Blick zurück nach vorne zu denken." Sie selbst stelle sich in den Dienst der Erinnerung.

Zu der Gedenkveranstaltung kamen neben Überlebenden des Lager-Komplexes auch zahlreiche Nachkommen. Die Bundeswehr hatte zum Tag der Befreiung zusammen mit der Stadt Landsberg und der Marktgemeinde Kaufering eingeladen.

Ausstellung zu KZ-Überlebenden

Im Anschluss an die Gedenkfeier wurde die Ausstellung "Dr. Zalman Grinberg – Leiter DP Hospital Sank Ottilien" eröffnet. Im April 1945 hatte Dr. Zalman Grinberg nach Weisung der US-Truppen Teile der Krankenstation der Erzabtei St. Ottilien übernommen. Er organisierte einen Monat danach ein Befreiungskonzert mit dem Orchester, das sich selbst "Jewish Orchestra in Bavaria" nannte. In Erinnerung an dieses Konzert wurde ein Musikstück davon heute auf der Gedenkveranstaltung gespielt.