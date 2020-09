80-Jähriger stirbt bei Wohnungs-Brand in Regensburg

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg ist in der Nacht auf Montag (28.09.) ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fanden Feuerwehrleute den Mann tot in seinem Schlafzimmer.

Ermittler suchen Brandursache

Seine 71-jährige Frau kam schwer verletzt in ein Regensburger Krankenhaus. Den Angaben der Polizei zufolge war das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ein Teil der Wohnung sei ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kam ist noch unklar. Derzeit suchen Einsatzkräfte vor Ort nach der genauen Brandursache. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.