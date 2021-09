80-jähriger "Radl-Clown" strampelt von Hessen zum Challenge

Eines kann man Michel Descombes nicht vorwerfen, nämlich, dass er sich im Alter ausruht und im Winter ins Warme auf die Kanaren fliegt, was man als Rentner eben so macht. Letzteres macht er zwar tatsächlich — aber dazu später mehr.

Zuhause in Ebsdorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) geht es eher beschaulich zu: einige Fachwerkhäuser, kleine Gassen und drum herum viele schöne Radwege. Auch Michel Descombes liebt das Radfahren und hat sich deshalb gleich vier Räder angeschafft, darunter auch ein Elektroklapprad. Wie viele Kilometer er damit gefahren ist, weiß er nicht genau, aber ein paar tausend werden es schon gewesen sein, erzählt er.

Mit dem Elektroklapprad zum Challenge Roth

Anfang der Woche machte er sich vom hessischen Ebsdorf auf die Reise mit seinem Elektroklapprad. Unterwegs trägt er verschiedene Kostüme, denn Michel Descombes ist auch Clown. Dieses Mal ist ein Frankreich-Kostüm dabei, da dürfen das Baguette und eine rote Clownsnase nicht fehlen. Pro Tag will er im Schnitt rund 50 Kilometer radeln. Sein Ziel: der Challenge Roth. Am Samstag will er ankommen. 330 Kilometer liegen zwischen ihm und der mittelfränkischen Kleinstadt Roth. Damit alles klappt, hat er sich lange vorbereitet, die Etappen genau geplant, denn: so ein Fahrradakku hält nicht ewig und unterwegs gibt es auch einige Hügel zu bezwingen.

Radl-Clown sammelt Spenden für Flutopfer

Michel Descombes wäre nicht Michel Descombes, wenn er auf seiner Radtour nicht gleich noch ein paar Spenden sammeln würde, für die Flutopfer im Ahrtal. Sich für die gute Sache einzusetzen liegt ihm im Blut, egal ob für die Flutopfer oder bei einem Marathon von Paris nach Berlin zum 200-jährigen Jubiläum der französischen Revolution, bei dem er für UNICEF gesammelt hat.

Er weiß wie’s geht, bei anderen Aktionen hat er insgesamt schon mehrere tausend Euro gesammelt. Damit auch dieses Mal möglichst viel zusammen kommt, hat der 80-Jährige gleich 26 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angeschrieben. Ja, Descombes gendert, das ist ihm wichtig, er ist eben ein moderner "Rentner". Bisher haben sich rund fünf Politiker zurückgemeldet, aber oft geht dann spontan doch mehr, erzählt er. Am ersten Etappentag hat er schon über 100 Euro an Spenden gesammelt - "kann nur besser werden" meint er.

Vom Challenge-Fan zum VIP

Zum Challenge nach Roth reist der gebürtige Franzose nicht zum ersten Mal, schon in den vergangenen Jahren war er dort, um die Triathleten anzufeuern. Es sei schon verrückt, welche Leistungen die Sportler dort bringen, meint er. Sie gerade an steilen Passagen zu motivieren und sie ein bisschen zu erheitern, dass sei sein Ziel. Die Challenge-Familie habe ihn aufgenommen, mit der Familie Walchshöfer steht er im guten Kontakt. Dieses mal hat er sogar ein VIP-Ticket, darauf freut er sich besonders. Auch dieses Mal will er wieder bis zum Schluss anfeuern und ein bisschen tanzen und vor allem viel Spaß dabei haben.

Descombes lief selbst Marathon

Bis vor wenigen Jahren ist Michel Descombes sogar noch selbst Marathon gelaufen. Seit 1984 hat er über 200 Marathons absolviert. Er lief unter anderem in Chicago, Paris, Tokio und Berlin. Inzwischen lässt er es etwas ruhiger angehen und reist im Herbst gerne auf die Kanaren. Auch dort hat er ein Projekt, bei dem er für krebskranke Kinder Spenden sammelt. Aber jetzt steht erstmal der Challenge Roth an und Michel Descombes wird auch dieses Mal dabei sein, mit Clownskostüm, viel Humor und jeder Menge Motivation für die Triathleten.