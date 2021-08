80-Jähriger fährt versehentlich mit falschem Auto nach Hause

Gestern Mittag hat ein Mann in Weißensberg, im Landkreis Lindau, der Polizei gemeldet, dass sein Auto gestohlen worden ist. Der Mann hatte, laut Polizei, sein Mittagessen an einem Imbissstand eingekauft, nur wenige Meter vom Auto entfernt, und die Schlüssel im Wagen stecken lassen. Als er weiterfahren wollte, war das Auto verschwunden. Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus - vom benachbarten Baden-Württemberg bis nach Österreich. Eine halbe Stunde später kam ein 80-Jähriger mit dem "gestohlenen" Wagen zum Imbissstand zurück.

80-Jähriger bringt das fremde Auto zurück

Auch der vermeintliche Dieb hatte an dem Stand etwas zu Essen gekauft und ist wohl in Gedanken in das falsche Auto eingestiegen und weggefahren. Sein eigenes, baugleiches Fahrzeug ließ er vor Ort zurück. Seinen Irrtum bemerkt er erst, als er zu Hause angekommen war. Daraufhin kehrte er gleich wieder zurück. Beide Fahrer fuhren danach wieder mit ihrem eigenen Fahrzeug weiter.