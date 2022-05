80-Jährige beim Wandern im Kreis Forchheim schwer verletzt

Beim Wandern hat sich eine 80 Jahre alte Frau bei Pretzfeld im Landkreis Forchheim am Samstag schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau aus Nürnberg in Begleitung einer 78-Jährigen in einem Waldstück zwischen Lützelsdorf und Buckenreuth in unwegsamen Gelände unterwegs. Dort sei sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dabei brach sich die Nürnbergerin das Bein.

Nach Sturz: Frau ins Klinikum gebracht

Ein Notarzt, der Rettungsdienst, Polizeibeamte sowie zehn Kräfte der Bergwacht waren im Einsatz. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurde die 80-Jährige in das Klinikum Forchheim gebracht.