80.000 Mund-Nasen-Masken für Landshuter Bürger

Nachdem die Stadt Deggendorf bereits an alle Bürger über 65 Jahren Mund-Nasen-Masken verteilt hatte, startet nun auch Landshut eine Verteilaktion: Als erste größere Stadt in Ostbayern versorgt sie ihre Einwohner jetzt mit Mund-Nasen-Masken - mehr als 80.000 Stück insgesamt.

Nähanleitung für Nachschub

Alle 40.000 Haushalte in Landshut sollen mit den Masken versorgt werden. Die Masken sind einige Male wiederverwendbar, wenn sie unter heißem Wasserdampf gereinigt oder aufgebügelt werden, heißt es bei der Stadt. Jeder Haushalt erhält zwei Stück - zusammen mit einer Nähanleitung, damit man im Bedarfsfall selber für Nachschub sorgen kann. Denn sie sind nicht dauerhaft wiederverwendbar wie beispielsweise die selbstgenähten Stoffmasken, die man bei 60 Grad waschen kann.

Ab Montag sind die Masken Pflicht

Rund 80.000 Masken hatte die Stadt in den letzten Wochen in Eigeninitiative besorgt, um ihre Bürger für die Maskenpflicht auszustatten, die ab Montag in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr gilt. Nun werden die Masken verschickt, damit sie rechtzeitig bei den Leuten sind. Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz hatte schon Anfang April dafür plädiert, dass die Menschen im öffentlichen Raum einen Mundschutz tragen sollen. Die Aktion solle eine einmalige Starthilfe sein, so das Stadtoberhaupt. Er hofft, dass viele Landshuter eigeninitiativ Stoffmasken für den Dauergebrauch nähen werden.