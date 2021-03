vor 33 Minuten

80.000 Menschen pendeln nach Regensburg - Appell der IG BAU

Auch in Zeiten von Lockdown und Homeoffice bleibt die Zahl der Pendler in Regensburg auf einem hohen Level. Laut einer aktuellen Statistik kamen 2020 regelmäßig 80.000 Menschen zum Arbeiten von außerhalb in die Stadt. Die IG BAU fordert Konsequenzen.