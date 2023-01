80.000 Dieselfahrzeuge sollen raus aus Münchens Innenstadt

Etwa 80.000 Halter von Dieselfahrzeugen der Euronormen 4/IV oder einer niedrigeren haben Post von der Stadt München erhalten. Darin werden sie auf das ab dem 1. Februar geltende "zonale" Dieselfahrverbot hingewiesen, das sich sowohl auf den Mittleren Ring als auch die Innenstadt erstreckt. Denn die gehören künftig zur Umweltzone und Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 4/IV dürfen dort nicht fahren - trotz grüner Plakette.

Was bald für Fahrzeuge mit Euronorm 5/V gelten könnte

Ebenso angeschrieben wurden Halter von Euro 5/V Fahrzeugen. Denn wenn die von der EU festgesetzten Stickstoffdioxid-Grenzwerte im Laufe des Jahres noch immer nicht eingehalten werden, gilt ab Oktober 2023 das Fahrverbot auch für Diesel der Schadstoffklasse Euro 5/V – unabhängig davon, dass Fahrzeuge beider Schadstoffklassen die grüne Plakette auf ihren Windschutzscheiben tragen.

Trotz des Fahrverbots gibt es aber bis auf Weiteres zahlreiche Ausnahmen: So können Handwerker, Lieferdienste, Menschen mit Behinderungen, Schichtdienstleistende und Anwohner auch mit älteren Dieselfahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 4/IV weiterhin in die Umweltzone fahren, müssen aber teilweise eine Sondererlaubnis beantragen.

Wie das geht, steht laut Verwaltung in einem doppelseitigen Infoblatt, das dem Anschreiben beiliegt. Allerdings: Sind die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid bis März 2024 noch immer nicht im grünen Bereich, werden manche Ausnahmen ungültig.

Warum der Antrag mit ins Auto sollte

Weil unklar sei, bis wann sie bearbeitet werden, sollte man eine Kopie des Antrags im Auto dabeihaben. Das schütze vor Beanstandungen und Bußgeldern, so ein Sprecher der Stadt. Die Stadt weist darauf hin, dass das gesamte Ausnahmekonzept unter muenchen.de/umweltzone abrufbar ist. Unterdessen haben bereits ein Verkehrsclub, Juristen sowie mehrere Politiker Klagen gegen die Dieselfahrverbote in München angekündigt.

Stadtratsausschuss beschließt weitere Maßnahmen

Hinter den Fahrverboten steht das Ziel, die Emissionen in der Stadt weiter zu reduzieren - und das betrifft auch den Wirtschaftsverkehr, also Betriebsfahrten von Handwerkern, Dienstleistern und Co.. Dessen Anteil am Gesamtverkehr beträgt in der Münchner Altstadt immerhin 60 Prozent, aufs gesamte Stadtgebiet gerechnet ist es ein Drittel. Am Mittwoch hat der zuständige Stadtratsausschuss mehrere Maßnahmen beschlossen, die geprüft oder schon bald umgesetzt werden sollen.

Wirtschaftsverkehr umstellen

Im Herbst, wenn die nächste Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München stattfindet, soll im Schlachthofviertel zum Beispiel ein Radlogistik-Hub in Betrieb genommen werden. Dort können Handwerker ihr Material oder Paketdienste ihre Lieferungen von Lastwagen auf Lastenräder umladen. Pakete sollen auch in "München-Boxen" abgelegt werden – also in Stationen, wo man sich seine Bestellungen selbst abholen kann. Maximale Entfernung von daheim: 300 Meter.

Eine weitere Idee zur Reduzierung des Wirtschaftsverkehrs: Handwerker könnten ihre Fahrzeuge beispielsweise in Parkhäusern abstellen, Depotflächen einrichten – und von dort ebenfalls mit Lastenrädern weiterfahren. Erste Mietverträge wurden nach Angaben der Stadt bereits abgeschlossen. Für Handwerker und andere Gewerbetreibende soll es außerdem eigene Parkplätze geben, damit die Suchfahrten gerade in den Wohngebieten wegfallen.