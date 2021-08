79-Jähriger überschlägt sich mit seinem Wagen in Regensburg

Ein 79 Jahre alter Rentner ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Auto landet durch Aufprall auf dem Dach

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 79-Jährige aus dem östlichen Landkreis Regensburg in der Furtmayrstraße in Regensburg mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und beschädigte drei geparkte Autos. Durch den Aufprall überschlug sich sein Wagen und landete schließlich auf dem Dach.

Der Senior konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro.