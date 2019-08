79-jähriger E-Bike-Fahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montagvormittag in Vohenstrauß im Kreis Neustadt an der Waldnaab vom Auto eines 84-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der E-Bike-Fahrer das herannahende Auto beim Versuch, eine Straße zu überqueren.

79-Jähriger erlitt schwere Kopfverletzungen

Bei der Kollision wurde der 79-Jährige laut Polizei zuerst in die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Dann sei der Mann mit seinem Fahrrad über eine Bepflanzung geflogen und einige Meter weiter auf der Straße aufgeschlagen. Zufällig sei ein Notarzt in der Nähe gewesen, der schnell Erste Hilfe leistete. Der E-Bike-Fahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ohne Fahrradhelm unterwegs

Einen Fahrradhelm trug der Mann laut Polizei nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto des 84-Jährigen auf 3.500 Euro. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde umgeleitet.