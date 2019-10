79-Jähriger bei Unfall in Nürnberg-Reichelsdorf schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Nürnberg-Reichelsdorf. Nach Zeugenangaben befuhr ein 79 Jahre alter Mann gegen 10.30 Uhr die Vorjurastraße stadteinwärts, so die Polizei. Zwischen Schwimbacher Straße und Harrlacher Straße kam der Audi aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Dabei touchierte der Wagen mehrere Fahrzeuge am Straßenrand und blieb am Ende seitlich liegen. Der Fahrer musste mit Hilfe der Nürnberger Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam nach ärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus, so die Polizei. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge sowie ein Gartenzaun erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.