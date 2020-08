78-Jähriger stirbt bei Badeunfall in der Franken-Therme

Bei einem Badeunfall in der Franken-Therme in Bad Windsheim ist am Samstag Nachmittag ein 78-jähriger Badegast ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 17 Uhr 30 im Außenbecken der Therme leblos im Wasser treibend gefunden worden. Die Badeaufsicht zog ihn aus dem Wasser und begann, ihn zu reanimieren.

Notarzt kann nur noch Tod feststellen

Der Rettungsdienst führte die Wiederbelebungsmaßnahmen weiter. Der wenig später eintreffende Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.