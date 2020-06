78-Jähriger erschießt eigenen Hund und bedroht Nachbarin

Weil er seinen eigenen Hund erschossen hat, hat ein 78-Jähriger aus Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Frau mit Gewehr bedroht

Eine Nachbarin hörte gestern Nachmittag drei Schüsse und sah, wie der Rentner seinen Hund, einen etwa kniehohen Spitz, anschoss und anschließend mit einer Spitzhacke erschlug. Nachdem der 78-Jährige auch noch die Frau mit einem Gewehr bedrohte, rief sie die Polizei.

Hund im Wald verscharrt

Den getöteten Hund verscharrte der Mann laut Polizei in aller Eile im angrenzenden Wald. Den herbeigerufenen Polizisten übergab er ein Luftgewehr und gab an, damit den Hund angeschossen zu haben, der dann anschließend in den Wald lief. Eine weitere Waffe besäße er nicht.

Kleinkaliber ohne Erlaubnis

Daraufhin suchten die Polizisten das Gelände, fanden den Hundekadaver und entdeckten Schussverletzungen, die nicht vom Luftgewehr stammen konnten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Polizisten auf die Tatwaffe, ein Kleinkalibergewehr samt Munition, für die er keine Erlaubnis besaß.

Der Rentner muss sich nun vor Gericht verantworten, wegen Verstoß gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz und wegen Bedrohung. Als Grund für die Tötung gab er an, dass der Hund zuvor mehrfach weggelaufen sei.