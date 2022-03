770 Wohnungen für Geretsried – wegweisendes Bauprojekt

Auf der Baustelle neben der Feuerwehrschule in Geretsried stehen die ersten Bagger und rammen Spundwände ins Erdreich. Die Vorarbeiten für das neue Stadtviertel haben im Herbst begonnen. In drei Bauabschnitten werden hier 25 Wohnblocks mit Miet- und Eigentumswohnungen gebaut. Im April sollen die Fundamente für die ersten Häuser entstehen.

Wohnungen für bis zu 1.800 Menschen

Es ist ein Bauprojekt der Superlative. Ein ganzes Stadtviertel mit 25 mehrstöckigen Häusern soll Wohnraum für rund 1.800 Menschen bieten. Die Stadt Geretsried hat als Investor die Krämmel-Unternehmensgruppe aus dem benachbarten Wolfratshausen gewinnen können, die das Quartier mit dem Namen "Opus.G" nun baut.

Der Bürgermeister von Geretsried, Ludwig Müller (CSU), sieht es als Glücksfall an, dass hier so viele Wohnungen in der Nähe der "Neuen Mitte" entstehen. Bis zum fertigen Bebauungsplan von 2020 lagen sieben Jahre Planungsarbeit hinter dem Stadtrat. Zwei Klagen von benachbarten Industriebetrieben sind noch nicht entschieden. Er rechnet aber fest damit, dass es keine Änderungen mehr geben wird.