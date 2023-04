77 Hühner und Gänse getötet: Polizei sucht nach Täter

Ein Gartenbesitzer im Landkreis Coburg hat in den vergangenen Monaten mehrmals eine grausame Entdeckung gemacht: Unbekannte töteten seine dort gehaltenen Tiere. Mittlerweile seien bei drei Vorfällen seit September vergangenen Jahres 75 Hühner und zwei Gänse in dem Garten in Dörfles-Esbach umgebracht worden.

Hühner von Dörfles-Esbach: Keine Anzeigen wegen Lärmbelästigung

Der letzte Vorfall ereignete sich laut Polizei am 12. April. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilte, wurden im jüngsten Fall die Köpfe der 25 in einem Gehege lebenden Hühner abgetrennt.

Auch die Frage des Tatmotivs ist noch offen. Der Polizei Coburg liegen keine Anzeigen von Anwohnern wegen Lärm- oder Geruchsbelästigung vor. Es wird wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden beläuft sich in den drei Fällen auf 1.200 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Polizei Coburg prüft Verbindungen zu Fällen in Grub am Forst

Aktuell prüfen die Ermittler zudem, ob die drei Fälle von Dörfles-Esbach möglicherweise in Zusammenhang stehen mit ähnlichen Taten im rund zwölf Kilometer entfernten Grub am Forst. In der Gemeinde im Landkreis Coburg waren auf einem Grundstück nahe der B303 in den vergangenen beiden Jahren in zwei Fällen mehr als 100 Tiere verschwunden, weitere wurden geköpft aufgefunden.