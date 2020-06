76-jährige Autofahrerin stirbt nach Unfall auf B16

Eine 76 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitagmittag auf der B16 bei Saal a.d. Donau tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin bei Reißing auf die B16 auffahren. Dabei habe sie einen entgegenkommenden LKW übersehen.

Seniorin verstirbt am Unfallort

Der ebenfalls 76 Jahre alter Fahrer des Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Die Frau sei noch am Unfallort verstorben, so die Polizei. Der LKW-Fahrer blieb offenbar unverletzt. An dem Auto entstand Totalschaden, der LKW wurde laut Polizei ebenfalls stark beschädigt. Wegen Abschlepparbeiten war die B16 laut Polizei für mehrere Stunden komplett gesperrt.