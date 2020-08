75 neue Corona-Fälle in Mamminger Konservenfabrik

Am niederbayerischen Corona-Hotspot Mamming gibt es Dutzende neue Infektionen. Betroffen sind 75 weitere Mitarbeiter der Konservenfabrik, in der sich bereits über 150 Menschen mit Corona angesteckt hatten.

Wie das Landratsamt Dingolfing-Landau jetzt mitteilte, wurden die neuen Fälle bei der Nachtestung von insgesamt 300 Kontaktpersonen bekannt. Die positiv Getesteten wurden umgehend isoliert.

Am zweitem Produktionsstandort in Simbach bei Landau werden am Mittwoch Kontaktpersonen getestet, auch dort sind Mitarbeiter an Corona erkrankt.

Konservenfabrik in Mamming darf ab Mittwoch wieder produzieren

Ungeachtet des Corona-Ausbruchs darf die Mamminger Konservenfabrik die Produktion am Mittwoch wieder aufnehmen. Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte einem Antrag der Betriebsleitung stattgegeben und die vorübergehende Schließung aufgehoben, noch bevor ein Prüfbericht vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zum Hygienekonzept vorlag.

Landrat Werner Bumeder (CSU) ist besorgt über die Entscheidung: "Angesichts der weiterhin hohen und sogar noch gestiegenen Infektionszahlen würde ich die Verantwortung für eine Wiederaufnahme des Betriebs ohne Testat der Fachleute nicht übernehmen."

Die Eindämmung der Infektion und der Schutz der Bevölkerung stünden weiterhin im Vordergrund. "Ich wünsche mir nicht nochmal ein derartiges Infektionsgeschehen in einem Betrieb", so der Landrat. Man werde den Beschluss des Verwaltungsgerichts prüfen.

Corona-Testpflicht für Erntehelfer und Saisonarbeiter

Einen weiteren Corona-Ausbruch hatte es in Mamming auf einem Gemüsehof gegeben, der die Konservenfabrik beliefert. Die Zahl der Infizierten schnellte nach Reihenuntersuchungen in die Höhe. Nachdem zwischenzeitlich eine größere Anzahl der Positiv-Fälle als Genesene aus der Quarantäne entlassen wurde, befinden sich in der Gemeinde Mamming aktuell noch 190 Infizierte in Quarantäne.

Nicht zuletzt wegen der Vorfälle in Mamming gilt in Bayern jetzt eine Corona-Testpflicht für Erntehelfer und Saisonarbeiter. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte: "In landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten dürfen ab sofort nur noch Personen beschäftigt werden, die zu Beginn ihrer Tätigkeit einen negativen Corona-Test vorlegen können." Damit solle lokalen Hotspots vorgebeugt und die Betriebe vor einer möglichen Schließung geschützt werden.

