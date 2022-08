75 Meter mit einem Atemzug: Fränkin macht im Tauchen Karriere

Einmal tief Luft holen, dann geht’s für Kathleen Greubel ab in die Tiefe, an einem Sicherheitsseil entlang kopfüber in Richtung Dunkelheit. Bei 75 Metern liegt aktuell ihr persönlicher Rekord. Das heißt: Drei Minuten lang kein Atemzug.

In der Tiefe wartet die Stille

Vor einigen Jahren ist Kathleen Greubel bei einer Reise nach Honduras auf das Apnoe-Tauchen gestoßen, seit 2019 betreibt sie den Sport professionell: "Da unten ist es ganz still, die Bewegungen sind langsamer. In einem stillen Raum zu sein, wo alles andere nicht mehr wichtig ist, der ganze Lärm bleibt an der Oberfläche, da kann man für einen Moment so richtig bei sich sein", beschreibt sie ihre Faszination.

Bei etwa 40 Meter Tiefe beginnt für Greubel der "Freefall". Dann sinkt sie bewegungslos weiter in Richtung Meeresgrund bis zur vor dem Tauchgang festgelegten Tiefe. Der Weltrekord liegt aktuell bei 120 Metern.