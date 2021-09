75 Jahre Nürnberger Prozess - Missbrauch der Vergangenheit

Ab November 1945 verhandelte das Internationale Militärtribunal in Nürnberg gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Der Senat bestand aus acht Richtern aus den vier Siegermächten Frankreich, Großbritannien, den USA und der Sowjetunion. Auf der Anklagebank saß die Führungselite des nationalsozialistischen Regimes, bzw. diejenigen, die sich nicht schon vorher per Suizid selbst gerichtet hatten wie Hitler, Goebbels oder Himmler.

Insgesamt wurde 21 Größen des NS-Regimes der Prozess gemacht, darunter der einstige Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß und Reichsluftfahrtminister Hermann Göring. Aber auch andere einstige Funktionsträger wie Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, der Generalgouverneur im Generalgouvernement Polen, Hans Frank, oder die Generäle Alfred Jodl, Wilhelm Keitel und Karl Dönitz standen vor Gericht. Ein historisches Verfahren, das Rechtsgeschichte geschrieben und internationale juristische Standards begründet hat. Doch die Erinnerung an die Nürnberger Prozesse wird bis heute immer wieder für ideologische Zwecke missbraucht.

Drohung mit einem "Nürnberg 2.0"

So gehört es bei extremen Rechten, Corona-LeugnerInnen und Reichsbürgern längst zum Standard-Repertoire, politischen Gegnern oder kritischen Medien mit einer Neuauflage des Nürnberger Prozesses zu drohen. Auf Demonstrationen und in einschlägigen YouTube-Kanälen wird immer wieder ein "Nürnberg 2.0" angekündigt.

Unter diesem Schlagwort kursieren im Internet schon seit Jahren auch diverse Memes: Fotos der Anklagebank im Nürnberger Prozess, wobei die Köpfe der Angeklagten ersetzt werden durch die von heutigen Politikern wie Angela Merkel, Heiko Maas oder Claudia Roth, denen – so die Forderung – irgendwann der Prozess gemacht werden soll. Das ist einerseits eine Morddrohung an politische Gegner, schließlich wurden die meisten Angeklagten im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt. Zum anderen sei es eine klare Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen, sagt Imanuel Baumann. Der Historiker leitet das Memorium Nürnberger Prozesse, ein kleines Museum im Nürnberger Justizgebäude.

Reale Verbrechen werden verharmlost

Der Bezug auf den Nürnberger Prozess habe während der Corona-Pandemie stark zugenommen, sagt Baumann. Insbesondere in den sozialen Netzwerken werde den für Corona-Schutzmaßnahmen verantwortlichen Politikern immer wieder mit einem "Nürnberg 2.0" gedroht. Angesichts der von den Nationalsozialisten begangen Menschheitsverbrechen, dem Massenmord an Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten, den Kriegsverbrechen und Massenerschießungen, über die im Nürnberger Prozess gerichtet wurde, sei diese Bezugnahme eine eklatante Verharmlosung der NS-Verbrechen.

Ein verdrängtes Verfahren

Dass der Nürnberger Prozess aktuell derart missbraucht wird, könnte auch mit früheren Versäumnissen zusammenhängen. Denn in Nürnberg, wie im restlichen Deutschland, wurden die Prozesse jahrzehntelang verdrängt, erinnerten sie doch stets auch an die unvorstellbaren Menschheitsverbrechen, die von Deutschen verübt wurden.

So wurden das Alliierte Militärtribunal in der Bundesrepublik lange als "Siegerjustiz" diffamiert, der Saal 600 im Nürnberger Justizgebäude, wo gegen Göring, Heß und Co. verhandelt worden war, wurde in den 1960er Jahren umgebaut. "Zum einen, weil man die alte Einrichtung nicht mehr brauchte", sagt der Historiker Imanuel Baumann. "Zum anderen aber auch, weil nichts mehr an diesen Prozess erinnern sollte. Man wollte diese Vergangenheit hinter sich lassen."

Großes Interesse an der Erinnerung

Das hat sich geändert: Seit 2010 gibt es im Nürnberger Justizpalast das Memorium Nürnberger Prozesse. Weil sich immer mehr vor allem internationale Besucher für den Hauptkriegsverbrecherprozess sowie die sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse interessierten, reagierte die Stadt und richtete im Dachgeschoss des Justizgebäudes an der Fürther Straße, schräg über dem Saal 600, eine kleine Ausstellung ein. Vor Corona besuchten jährlich rund 10.000 Besucher das Memorium und auch den Originalschauplatz, den Saal 600, in dem seit anderthalb Jahren keine Gerichtsverfahren mehr stattfinden.

Die Erinnerung fit machen für die digitale Zukunft

Imanuel Baumann ist seit einem halben Jahr der neue Leiter des Memoriums und soll das Museum für die Zukunft – insbesondere die digitale – fit machen. So gibt es inzwischen auch einen virtuellen Rundgang durch den Saal 600, in dem vor 75 Jahren Rechtsgeschichte geschrieben wurde. Denn zum ersten Mal überhaupt wurden Einzelpersonen für Staats- und Menschheitsverbrechen zur Rechenschaft gezogen – und das in einem rechtsstaatlichen Verfahren.

Die angeklagten Nazi-Größen mussten sich in vier Komplexen verantworten: Verschwörung gegen den Frieden, Vorbereitung und Führung eines Angriffskriegs, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit, was oft missverständlich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wird.

Vorreiter der internationalen Strafjustiz

Nürnberg wurde – wenn auch erst Jahrzehnte später – Vorbild für jene Tribunale, die die Kriegsverbrechen und Völkermorde in Jugoslawien und Ruanda aufarbeiteten, und für den 2002 implementierten Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Dass der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess nun ausgerechnet von extremen Rechten und Verschwörungsideologen missbraucht wird, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auszuhöhlen, wenn sie sie nicht gar abschaffen wollen, sei höchst bedenklich, betont der Historiker Imanuel Baumann. Und dabei gehe es längst nicht mehr um Einzelfälle: "Durch Umfragen wissen wir, wie viele Menschen zu verschwörungstheoretischen Sichtweisen neigen. Und Menschen, die zu Verschwörungstheorien neigen, neigen auch zu Geschichtsrevisionismus."

Umso wichtiger sei es, dieser realen Gefahr für unsere Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel indem man daran erinnere, worum es bei den Nürnberger Prozesse wirklich ging und welche Wirkung sie bis heute haben.