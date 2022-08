75 Jahre Nürnberger Ärzteprozess: NS-Verbrechen vor Gericht

Nürnberger Ärzteprozess offenbart grausame Verbrechen

Bis zu 300.000 geistig und körperlich behinderte Menschen sind unter den Nationalsozialisten gezielt getötet worden. Viele starben in Heil- und Pflegeanstalten auf sogenannten Hungerstationen, berichtet Medizinethiker Andreas Frewer von der Uni Erlangen-Nürnberg. 23 Ärzte und hohe SS-Funktionäre mussten sich nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem Nürnberger Ärzteprozess für diese Verbrechen verantworten.

Brutale und tödliche Experimente

Auch brutale und tödliche Experimente an Menschen wurden ihnen zur Last gelegt. Ärzte suchten willkürlich ihre Opfer unter den Insassen von Konzentrationslagern aus, infizierten sie mit Fleckfieber, Malaria und Typhus. An anderen wurden Experimente mit Salzwasser, Unterdruck und Unterkühlung durchgeführt. Tausende starben.

Ethische Grundsätze werden festgehalten

Sieben der Angeklagten im Nürnberger Ärzteprozess wurden zum Tode verurteilt, andere zu Haftstrafen. Einige kamen aus Mangel an Beweisen frei. Beim Nürnberger Ärzteprozess wurde zudem der Nürnberger Kodex aufgestellt. Dieser besagt: Ohne eine freiwillige Zustimmung darf kein Mensch für medizinische Experimente herhalten. Dieser Grundsatz gilt bis heute. Der Kodex ist in die Deklaration von Helsinki eingeflossen, die den Standard für die Forschungsethik bildet, so Andreas Frewer.

Der lange Kampf um Aufklärung und Gedenken

Bis heute – 75 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess – sind die Verbrechen aber noch immer nicht restlos aufgeklärt. Auch Emmeran Christ will wissen, was genau mit seinen Schwestern in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt passiert ist und was sie erleiden mussten. Zusammen mit anderen betroffenen Angehörigen kämpft er für Aufklärung und einen Gedenkort in Erlangen. "Es gehört zur Pflicht, diesen Menschen auch Ehre zuteilwerden zu lassen und an die Verbrechen zu erinnern", betont Emmeran Christ. Ein Gedenkort soll in der ehemaligen Erlanger Heil- und Pflegeanstalt entstehen. Doch die Planungen ziehen sich. Emmeran Christ, der bereits über 80 Jahre alt ist, hofft, die Eröffnung noch erleben zu dürfen.