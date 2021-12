75 Jahre Nürnberger Ärzteprozess: Brutale Experimente und Morde

Dicht nebeneinander saßen die 23 Ärzte und Gesundheitsbeamte im Saal 600 auf der Anklagebank. Die Verbrechen, die während des Nürnberger Ärzteprozesses ans Licht kamen, sind kaum zu ertragen. Prozessbeobachter von damals schilderten, dass sie angesichts der brutalen Taten schockiert waren. Gleichzeitig sahen sie kein Anzeichen von Reue auf der Anklagebank, nur sture Gesichter.

Brutale und tödliche Experimente in der NS-Zeit

Unter den Nationalsozialisten fanden grausame Versuche an Menschen statt. Ärzte suchten willkürlich ihre Opfer unter den Insassen der Konzentrationslager aus, infizierten sie mit Fleckfieber, Malaria und Typhus. Andere mussten für Experimente mit Salzwasser, Unterdruck und Unterkühlung herhalten – Tausende starben.

Menschen mit Behinderung gezielt umgebracht

Gezielt töteten Ärzte zudem geistig und körperlich behinderte Menschen in den Heil- und Pflegeanstalten. Die Menschen mit Behinderung hatten keinen Platz in der NS-Ideologie – galten als "lebensunwert". Bis zu 300.000 Personen sollen dort ums Leben gekommen sein. Die meisten sind auf den sogenannten Hungerstationen gestorben. Bilder aus den Anstalten zeigen bis auf die Knochen abgemagerte Menschen.

Nürnberger Kodex geht aus Ärzteprozess hervor

Für all das standen 23 hochrangige Ärzte und Beamte vor Gericht – die Elite, erklärt Medizinhistorikerin Maike Rotzoll von der Uni Heidelberg. Sieben der Angeklagten wurden zum Tode verurteilt, andere zu Haftstrafen. Einige kamen aus Mangel an Beweisen frei. Nicht nur die Urteile waren zentral im Prozess, sondern auch dass der sogenannte Nürnberger Kodex aufgestellt wurde. Der Kodex besagt: Ohne eine freiwillige Zustimmung darf kein Mensch für medizinische Experimente herhalten. "Der Nürnberger Kodex ist ein absolut wichtiges ethisches Manifest und auch der Prozess hat eine sehr große Bedeutung. Trotzdem ist in der Nachkriegszeit nicht viel passiert", so Maike Rotzoll.

Wegschauen – keine Reue

Die weitere Aufklärung der Verbrechen stockte. Der Grund: Es entstand der Mythos, dass nur einige wenige fanatische Nazi-Ärzte Verbrecher waren, so die Medizinhistorikerin. "Sie wirkten als Einzeltäter. Das hat es der Ärzteschaft hinterher leichtgemacht, den Eindruck zu erwecken, dass der große Teil der Ärzteschaft sauber war", sagt Rotzoll. Der Großteil der Täter verdrängte ihre Schuld und machte weiter Karriere in der Nachkriegszeit.

Der lange Weg zum Gedenken an die Opfer

Eine Aufarbeitung der Verbrechen fing erst Jahrzehnte später langsam an, nachdem die Täter nicht mehr im Dienst waren. Doch noch immer sind die meisten der Opfer, deren Namen und Schicksale, nicht bekannt, kritisiert Harald Döbrich vom Nürnberger Behindertenrat. Auch nicht in Nürnberg. Über den Behindertenrat hat Döbrich einen Antrag an die Stadt gestellt, die Akten zu sortieren und aufzuarbeiten sowie ein Opferbuch oder einen Gedenkort zu errichten, damit die Opfer nicht für immer in Vergessenheit geraten.

In der Nachbarstadt Erlangen ist bereits in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt eine Gedenkstätte geplant. Fast wäre das gesamte Gebäude abgerissen worden. Nun soll zumindest ein Teil der ehemaligen Anstalt erhalten bleiben und an die Verbrechen, die dort begangen wurden, erinnern.