75 Jahre KZ-Befreiung: Virtuelle Gedenkfeier in Mühldorf

Massenunterkünfte, Kälte, mangelnde Hygiene

Die Unterkünfte in den Außenlagern waren noch primitiver als im KZ-Stammlager Dachau. Im Lager Mettenheim lebten oft bis zu 60 Häftlinge in einer Holzbaracke. Die Insassen des Waldlagers litten unter der Kälte, da sie anfangs in sogenannten Finnenzelten, Bauten aus Sperrholz, untergebracht waren. Später wurden Erdhütten gebaut, die halb in den Boden eingegraben waren und beheizt werden konnten. Durch das Zusammenleben auf engstem Raum und mangelnde Hygiene wurden Krankheiten wie Typhus schnell übertragen. Die Gefangenen wurden zudem von den Bewachern misshandelt.

Innerhalb von neun Monaten starben mehr als 2.000 Menschen. Sie wurden in Massengräbern im Wald verscharrt. Weitere knapp 2.000 Invaliden kamen nach Transporten in Auschwitz und Kaufering ums Leben. Der Verein "Für das Erinnern" führt auf seiner Internetseite die Namen der Totenlisten.

US-Army befreit die Überlebenden

Die Flugzeugfabrik wurde nie fertiggestellt. Nachdem die Amerikaner aus der Luft den Bahnhof Mühldorf und den Flugplatz Mettenheim angriffen, wurde das Lager am 28. April 1945 evakuiert. In Seeshaupt und Tutzing wurde der Evakuierungstransport befreit.

Am 2. Mai 1945 befreite schließlich die amerikanische Armee die Überlebenden der Mühldorfer Außenlager. Die Toten wurden daraufhin in KZ-Friedhöfen bestattet. Ein US-Militärgericht verurteilte die Täter zu Freiheits- oder Todesstrafen.

Hoffnung auf Gedenkfeier im kommenden Jahr

Vor genau zwei Jahren wurden die beiden Gedenkorte am ehemaligen Waldlager und am Massengrab eingeweiht. An dem erhaltenen 80 Meter breiten und 30 Meter hohen Bunkerbogen soll ein dritter Gedenkort entstehen. Frühestens im Jahr 2023 soll er eröffnet werden. Überlebende hätten die Bunker-Baustelle immer wieder als den "Ort des unmittelbaren Leidens" bezeichnet, erklärt Franz Langstein, der Vorsitzende des Vereins "Für das Erinnern".

2021 will der Verein wieder eine Gedenkfeier an den Erinnerungsorten veranstalten – so wie eigentlich jedes Jahr am 28. April, wenn nicht Corona dazwischenkommt. Franz Langstein hofft, dass die KZ-Gedenkstätte Dachau die Überlebenden im kommenden Jahr noch einmal einlädt. Sein Verein sei zu klein dafür, das zu stemmen.

Eine Sprecherin der KZ-Gedenkstätte Dachau erklärte auf BR-Anfrage, es gebe bereits Überlegungen, die Gedenkfeiern mit den Überlebenden im kommenden Jahr entsprechend nachzuholen. Sonst gäbe es für die ehemaligen Häftlinge wohl erst wieder zur 80-jährigen Gedenkfeier im Jahr 2025 die Möglichkeit, an den Ort der ehemaligen KZ-Außenlager in Mühldorf zurückzukommen. Dann könnte es für einige von ihnen zu spät sein.