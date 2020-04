75 Jahre Befreiung: Gedenken im ehemaligen KZ Dachau

Die geplanten Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung mit überlebenden Häftlingen und Befreiern der US Army mussten wegen der Coronakrise abgesagt werden.

Die evangelische und katholische Kirche gedenken der Befreiung mit einer ökumenischen Andacht. Sie fand am Montag in der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem einstigen Gelände des Häftlingslagers statt und wird in voller Länge zur Stunde der Befreiung am Mittwoch gegen 17 Uhr als Video via Internet veröffentlicht. Außerdem werden ab kommenden Sonntag auf der Homepage der KZ-Gedenkstätte Grußworte, Videos und Dokumente der Überlebenden veröffentlicht.