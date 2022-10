75 Jahre bayerische Staatsregierung: "Alles nur Teamplayer"

Dass die Uhren in Bayern anders gehen, dürfte jetzt erwiesen sein. Die bayerische 75 ist die 77. Eingeladen hatte Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls, so steht's überall, zu 75 Jahren Staatsregierung. Begründet wurde das auf Nachfrage so: 1947 habe die erste vollständige und demokratisch legitimierte Nachkriegsregierung ihr Amt angetreten. Problem: Seinen ersten Nachkriegs-Ministerpräsidenten, Fritz Schäffer, hatte Bayern schon 1945. Aber der war, so die offizielle Argumentation, von den Amerikanern eingesetzt worden. Zählt also nicht.

Söder: Wilhelm Hoegner "Vater der bayerischen Verfassung"

In seiner Festrede war Söder dann gar nicht kleinlich, begann seinen historischen Abriss im Münchner Cuvillies-Theater mit einer Würdigung Schäffers. Es war nicht die einzige Überraschung. Wilhelm Hoegner war laut Söder nicht nur "Vater der bayerischen Verfassung", sondern obendrein "ein ganz Besonderer". Damit war nicht die Parteizugehörigkeit Hoegners gemeint, des einzigen SPD-Ministerpräsidenten der bayerischen Nachkriegsgeschichte.

Neun der elf Ministerpräsidenten CSU-Mitglieder

Seine eigene CSU erwähnte Söder übrigens nicht, spricht stattdessen von "Parteienfamilie". Bemerkenswert, waren doch neun der elf Ministerpräsidenten CSU-Mitglieder (und Schäffer wurde es später auch noch). Wer deshalb mit einem staatspolitisch gefärbten CSU-Festakt gerechnet hatte, wurde also abermals überrascht.

Bayerische Ministerpräsidenten "alles nur Teamplayer"

Wobei, Söder hatte ja eigentlich angekündigt, der Abend werde "keine Selbstbeweihräucherung". Der Ministerpräsident, sonst nicht unnötig bescheiden, hielt sich dran. Dass er Bayern als "ein echtes Superland" beschrieb, wurde als reine Tatsachenbeschreibung aufgenommen. Dass er in Bayerns Ministerpräsidenten "alles nur Teamplayer" sah, als Grund zu Heiterkeit.

Edmund Stoiber als "CEO der Bayern-AG" gewürdigt

Für all seine Vorgänger fand Söder lobende Worte. Länger widmete er sich Alfons Goppel, der Bayern nicht nur "die großen Modernisierungswellen" gebracht habe, sondern auch Fachhochschulen, das erste Umweltministerium und die erste Frau im Kabinett. Als "CEO der Bayern-AG" habe Edmund Stoiber gewirkt, das Land "enorm modernisiert und vorangebracht".

Seehofer nicht anwesend - nur Stoiber und Beckstein da

Günther Beckstein habe "leider zu kurz" regiert. Wie bitte, fragt man sich, was war das jetzt: Anerkennung für Beckstein? Oder doch wieder eine Spitze gegen Horst Seehofer, der bei einer längeren Amtszeit Becksteins ja später oder auch gar nicht in die Staatskanzlei eingezogen wäre? Mehr als eine kleine Spitze war es jedenfalls nicht: Seehofer gehöre "schon zu den großen Ministerpräsidenten Bayerns", schob Söder hinterher. Außerdem, wie gesagt, "alles nur Teamplayer". Reagieren konnte Seehofer nicht darauf, er hatte sich entschuldigen lassen. Nur die Ex-Ministerpräsidenten Beckstein und Stoiber waren ins Cuvillies-Theater gekommen.

Söder über Strauß: "Brillant, stark, kräftig"

Und irgendwie auch Franz Josef Strauß. Klar, dass ein Festakt zu 75 Jahren Staatsregierung ohne ihn mächtig lückenhaft wäre. Klar auch, dass der junge Markus Söder sich von Strauß politisch hat prägen lassen. Aber diese Leidenschaft? "Brillant, stark, kräftig" sei Strauß gewesen, "was für ein Mann, was für eine Person".

Es wird sich weisen, ob dieser Festakt tatsächlich als "Vitaminspritze für die Herausforderungen der Zukunft" wirkt, wie von Söder erhofft. Der Ministerpräsident selbst jedenfalls wirkte überaus belebt.