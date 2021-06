75-Jähriger tot aufgefunden – Sohn festgenommen

Die Polizei hat heute Morgen einen 75-Jährigen in Markt Schwaben tot aufgefunden, sein 39-jähriger Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Derzeit geht die Polizei von einem Gewaltdelikt aus, so das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord in einer ersten Pressemitteilung.

Sohn des Toten festgenommen

Die Einsatzkräfte wurden gegen 06:15 Uhr am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus nach Markt Schwaben gerufen. Eine Bewohnerin hatte eine tätliche Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen in einer Nachbarwohnung mitgeteilt. Polizei und Rettungsdienst eilten daraufhin zum Einsatzort und fanden einen 75-jährigen Mann tot in der besagten Wohnung auf. Sein 39-Jähriger Sohn wurde als Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen.

Die näheren Umstände sind noch unklar, die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.