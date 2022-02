75 Corona-Fälle in Lichtenfelser Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Lichtenfels haben sich 75 Menschen mit Corona angesteckt. Neben 42 Bewohnern haben sich auch 33 Beschäftigte mit dem Virus infiziert, teilte der BRK-Kreisverband Lichtenfels mit. Die Einrichtung bietet insgesamt Pflegeplätze für 156 Bewohner.

Corona-Ausbruch in Pflegeheim des BRK in Lichtenfels

Breit angelegte PCR-Tests hätten die Infektionen in der Einrichtung "Am Weidengarten" bestätigt, die vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) geführt wird. Die bisherigen Krankheitsverläufe seien in den überwiegenden Fällen als mild einzustufen. Weil ein Teil des genesenen Pflegepersonals bereits zurück aus der Quarantäne sei, könne man die Hilfe für die pflegebedürftigen Menschen derzeit noch gewährleisten.

BRK: Trotz Nachfrage keine personelle Hilfe erhalten

Weder vom Pflegepool Bayern noch bei der Bundeswehr habe man jedoch personelle Unterstützung erhalten, so Thomas Petrak. Der BRK-Kreisgeschäftsführer stellt deshalb fest: "Diese gegenwärtige Situation verdeutlicht, dass die Corona-Pandemie schon zu lange andauert und die Hilfsmöglichkeiten einfach ausgereizt sind."

Vor rund einer Woche waren in dem Heim "Am Weidengarten" die ersten 35 Infektionen unter Bewohnern und Pflegekräften bekannt geworden.