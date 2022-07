740 Kilo Kokain: Polizei gelingt großer Schlag gegen Drogenszene

Der oberfränkischen Polizei ist nach monatelanger Ermittlung ein großer Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Insgesamt wurden 740 Kilogramm Kokain und weitere Drogen sichergestellt. Fünf Personen sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Bereits Anfang des Jahres hatten Mitarbeiter eines Zentrallagers bei Bamberg einen riesigen Drogenfund gemacht. Damals wurden 500 Kilo Kokain in Bananenkisten entdeckt.

Kripo liest verschlüsselte Chats mit

Die Männer wurden in Coburg, Hannover und Hamburg festgenommen, die Drogen konnten größtenteils in einem Güterzentrum in Bremen sichergestellt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Oberfranken hatten die Verdächtigen längere Zeit observiert, unter anderem auch verschlüsselte Chats auf Mobiltelefonen, so genannte "Encro-Chats" und Gespräche ausgewertet.

Coburger betreibt regen Drogenhandel

Nach BR-Informationen soll zudem ein Coburger einen regen Drogenhandel betrieben haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er rund 120 Kilogramm Marihuana von Coburg aus verkauft hat. Zudem soll der Mann Handel mit Kokain betrieben und abhörsichere Mobiltelefone für die Geschäfte benutzt haben.

Drogen im Wert von rund 30 Millionen Euro gefunden

Ein weiterer Beschuldigter soll europaweite Kontakte in die Drogenszene gepflegt haben. Bei den Verdächtigen wurden neben den Drogen auch Bargeld und Waffen gefunden. Den Marktwert der Betäubungsmittel schätzen die Ermittler auf insgesamt etwa 30 Millionen Euro. Ebenso wurde rund eine dreiviertel Million Euro Vermögen sichergestellt. Auch Immobilien, Konten und Fahrzeuge wurden nach BR-Informationen beschlagnahmt.

Anklage gegen fünf Beschuldigte erhoben

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Coburg Anklage gegen die fünf Beschuldigten erhoben. Sollte das Landgericht Coburg die Anklage zulassen, stehen die Männer in den kommenden Monaten vor Gericht. Bei Verurteilung drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.

Erst Mitte Juni war in Aschaffenburg mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt worden. Dabei handelte es sich um die größte Einzelmenge des Rauschgifts, die bislang in Bayern sichergestellt wurde.