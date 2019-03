15.03.2019, 19:30 Uhr

74. Jahrestag der Zerstörung – Würzburg erinnert

Am 16. März 1945 wurde Würzburg in Schutt und Asche gelegt. Bei dem Bombenhagel verloren 4.000 Würzburger ihr Leben. Die Innenstadt wurde zu 90 Prozent zerstört. 74 Jahre später erinnern am Samstag zahlreiche Veranstaltungen an den Angriff.