74-Jähriger stirbt bei Bergunfall im Oberallgäu

In den Allgäuer Alpen ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Vormittag aufgebrochen und bis zum Abend nicht zurückgekehrt. Um 21.30 Uhr meldeten die Angehörigen den Mann als vermisst. Polizei und Bergwacht machten sich in der Dunkelheit auf die Suche, zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert.

Einsatzkräfte bergen den toten 74-Jährigen

Gegen Mitternacht fanden die Einsatzkräfte der Bergwacht das Fahrrad des Mannes, das im Gerstrubertal abgestellt war. Der Hubschrauber konnte den 74-Jährigen dann in der Westwand der Höfats orten. Der Mann konnte dann aber nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht im Moment von einem Unglück aus.