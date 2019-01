74.000 Stunden: Bayern steht im Rekordstau

Auf den 2.515 Autobahnkilometern des Freistaats registrierte der ADAC im vergangenen Jahr 129.152 Staumeldungen. Dabei büßten die Autofahrer 74.053 Staustunden auf insgesamt 275.239 Kilometern Länge ein.

Der mit Abstand staureichste Streckenabschnitt in ganz Deutschland war wie in den Vorjahren die A3 zwischen der österreichischen Grenze bei Suben und Passau. Hier verursachten die Kontrollen an der Grenze zu Österreich hohen Rückstau. Die Staulänge betrug auf diesem 16 km langen Abschnitt addiert 911Kilometer, 271 Stunden standen die Verkehrsteilnehmer im Stau. Der ADAC verzeichnete auf der gesamten Autobahnstrecke Köln-Frankfurt-Passau 220 Kilometer Stau pro Autobahnkilometer.

Längster Stau Deutschlands in Südbayern registriert

Der bundesweit längste Stau baute sich am Donnerstag, 26. April, auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Holzkirchen-Süd und dem Autobahndreieck Inntal auf: Hier ist über den Zeitraum von zehn Stunden hinweg ein Stau von bis zu 33 Killometern entstanden. An diesem Tag wurde aufgrund eines italienischen Feiertags am Vortag am Grenzübergang Kiefersfelden von den Tiroler Behörden je Stunde nur eine begrenzte Anzahl an Lkw durchgelassen.

Schlimmste Stauvorkommen in Bayern

Auf Platz zwei der schlimmsten Stauvorkommen in Bayern: Die A93 Autobahndreieck Inntal bis Anschlussstelle Kiefersfelden. Hier staute sich der Verkehr am Donnerstag nach Pfingsten auf 24 Kilometer. Auf Platz 3 liegt die A8 zwischen Anger und Bad Reichenhall. Am 14. Juli 2018 staute sich hier der Verkehr auf 23 Kilometer.

Weitere stauauffällige Abschnitte in Bayern sind die A99 München-Süd bis München-Nord, die A99 München-Nord bis München-Süd-West und die A99a München-Allach bis München-Eschenried, die A3 Anschlussstelle Regensburg-Universität bis Neutraubling, die A6 Autobahnkreuz Nürnberg Süd bis Schwabach-Süd und die A9 Garching Süd bis Autobahnkreuz München Nord.

Staugefahr: Achtung Alpen

Vor allem in den Winter- und Ferienmonaten hat der Verkehr in Richtung Alpen spürbar zugenommen. Immer mehr Wintersportler entschließen sich laut ADAC zu Tages- und Wochenendausflügen. Auch die Zahl der Saison- und Winterurlauber sei deutlich angestiegen. Mit regem Verkehr rechnet der ADAC auch heuer bei guten Schneeverhältnissen auch auf den Straßen in die Wintersportorte der deutschen Mittelgebirge.

Bayern deutschlandweit auf Platz 2

Rekordmeister beim Stauvorkommen insgesamt ist Nordrhein-Westfalen: Zwei Drittel aller Staus in Deutschland verzeichnete der ADAC in diesem Bundesland. Auf Platz 2 liegt Bayern mit 17 Prozent aller Staus, gefolgt von Baden-Württemberg mit 11 Prozent. Damit spielten sich rund zwei Drittel des gesamten Staugeschehens in diesen drei Bundesländern ab.

Mit 745.000 Staus hat der Stillstand auf Deutschlands Autobahnen nach Angaben des ADAC im vergangenen Jahr eine Höchstmarke erreicht. Die Fahrzeuge standen auf einer Gesamtlänge von rund 1,5 Millionen Kilometern – eine Strecke, die etwa 38-mal um die Erde reichen würde. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der ADAC einen Anstieg 2018 um fünf Prozent. In Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen standen die Autofahrer am häufigsten auf den Straßen.

Mittwochs am meisten Stau

In der bundesweiten Hitliste des stauträchtigsten Wochentags hat der Mittwoch den Donnerstag überholt. Im Durchschnitt summierten sich die Staus an diesem Wochentag auf eine Länge von 5.920 Kilometer. Als Einzeltag mit dem Spitzenwert von 13.000 Stau-Kilometern ermittelte der ADAC den 28. Juni, an dem in drei Bundesländern die Sommerferien begannen.

Den abermaligen Anstieg der Verkehrsstauungen auf den Autobahnen im vergangenen Jahr führt der Automobilclub einerseits auf die leichte Zunahme bei der Fahrtleistung der Fahrzeuge zurück. Gleichzeitig habe auch die gestiegene Zahl von Baustellen die Probleme verschärft.

ADAC empfiehlt Nachtarbeit bei Bauarbeiten

Um die negativen Auswirkungen von Staus für Autofahrer zu minimieren, empfiehlt der ADAC, die Anzahl der Fahrstreifen in Baustellen aufrechtzuerhalten. Ebenso sollten die Bauzeiten verkürzt werden, etwa durch konsequentere Ausnutzung der Tageshelligkeit sowie regelmäßige Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit.