730.000 Euro Schadenersatz: Greipl will in Berufung gehen

Der frühere Chef-Denkmalpfleger Bayern, Egon Greipl aus Passau, muss 730.000 Euro Schadenersatz an den Freistaat Bayern zahlen. Er will das Urteil des Verwaltungsgerichtes Regensburg nicht hinnehmen und deshalb will er in Berufung gehen, bestätigte sein Anwalt Markus Kuner auf BR-Anfrage.

"Fall Greipl" geht in die nächste Instanz

Jetzt wird sich der Verwaltungsgerichtshof in München mit der Causa Greipl beschäftigen.

"Das Urteil trifft Egon Greipl sehr hart. Das ist für ihn und seine Familie eine belastende Situation" Markus Kuner, Greipls Anwalt

Egon Greipl hatte als Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege zahlreiche befristete Werkverträge mit Mitarbeitern geschlossen. Es waren keine Beiträge an die Sozialkassen abgeführt worden. Weil ein Mitarbeiter geklagt hatte, musste der Freistaat Bayern rückwirkend Sozialabgaben zahlen: am Ende 91 Mal in einer Höhe von insgesamt 730.000 Euro. Das Verwaltungsgericht Regensburg entschied, dass Greipl genau diese Summe an den Freistaat zurückzahlen muss.

Fachanwalt war mit Werkverträgen beauftragt

Der frühere Behördenleiter hatte argumentiert, dass er nach dem ersten arbeitsgerichtlichen Urteil einen Fachanwalt für Arbeitsrecht damit beauftragt hatte, ein neues Muster für Werkverträge zu entwerfen, um weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für die Zukunft zu vermeiden. Er habe also nicht damit rechnen müssen, dass Sozialversicherungsbeiträge fällig werden würden. Insofern habe er keine Dienstpflichten verletzt.

Der klagende Freistaat vertrat dagegen die Ansicht, dass die neuen Verträge sich nicht wesentlich von den früheren, bereits erfolgreich beklagten Verträgen unterschieden hätten. Darüber hinaus sei Greipl mehrfach auf die Risiken hingewiesen worden und habe damit grob fahrlässig gehandelt.

Ein Urteil mit Signalwirkung

Greipl und sein Anwalt könnten sich vorstellen, dass dieses Vorgehen des Freistaats Signalwirkung entfaltet. Die Frage, die die beiden aufwerfen: Inwieweit können sich künftig leitende Beamte noch in ihrer Position sicher sein, inwieweit können Behördenleiter weiter agieren, wenn sie befürchten müssen, dass der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommt? "Ich bin gespannt, inwieweit das Urteil Wellen schlagen wird", sagte Kuner.