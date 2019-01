730.000 Euro: Ex-Denkmalpfleger Greipl muss Schadenersatz zahlen

Der frühere Generalkonservator Egon Greipl aus Passau muss 730.000 Euro Schadenersatz an den Freistaat Bayern zahlen. Wie das Verwaltungsgericht Regensburg am Montag mitteilte, geht es in dem Rechtsstreit um Werkverträge, die Greipl während seiner Zeit als Behördenleiter abgeschlossen hatte.

Sozialversicherungspflichtige Verträge abgeschlossen

Laut Angaben des Gerichts hatte Greipl bis Ende November 2013 für Arbeiten zur Revision der bayerischen Denkmalliste auch externe Kräfte mit befristeten Verträgen beauftragt. In einem solchen Fall hatten die Arbeitsgerichte erstmals im Mai 2010 entschieden, dass es sich dabei nicht um Werkverträge, sondern um Arbeitsverträge handelte, die sozialversicherungspflichtig sein können, teilte das Gericht mit.

Dennoch habe der damalige Behördenleiter noch weitere rund 90 vergleichbare Vereinbarungen geschlossen. Am Ende standen deshalb für den Freistaat Nachzahlungen von Arbeitnehmeranteilen an, unter anderem an Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungen, die dieser von Greipl als Schadenersatz gefordert hatte.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der frühere Behördenleiter hatte argumentiert, dass er nach dem ersten arbeitsgerichtlichen Urteil einen Fachanwalt für Arbeitsrecht damit beauftragt hatte, ein neues Muster für Werkverträge zu entwerfen, um weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für die Zukunft zu vermeiden. Er habe also nicht damit rechnen müssen, dass Sozialversicherungsbeiträge fällig werden würden, und insofern keine Dienstpflichten verletzt.

Der klagende Freistaat vertrat dagegen die Ansicht, dass die neuen Verträge sich nicht wesentlich von den früheren, bereits erfolgreich beklagten Verträgen unterschieden hätten. Darüber hinaus sei Greipl mehrfach auf die Risiken hingewiesen worden und habe damit grob fahrlässig gehandelt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte könne noch Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs einlegen.