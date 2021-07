73-Jähriger in München von Tram erfasst und tödlich verletzt

Ein 73-Jähriger ist in München von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe bisherigen Ermittlungen zufolge versucht, am Donnerstag an der Haltestelle Olympiapark West eine andere Straßenbahn zu erreichen, teilte die Polizei mit.

Als er auf die Gleise lief, wurde er demnach von einer anderen Bahn frontal erfasst und tödlich verletzt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.