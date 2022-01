73-jährige Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand in Herschfeld

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Bad Neustädter Ortsteil Herschfeld (Lkr. Rhön-Grabfeld) gekommen. Dabei kam eine 73-Jährige ums Leben. Die installierten Rauchmelder weckten die Nachbarschaft, sodass sich diese rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und die Feuerwehr alarmierten. Der Frage, wie es zu dem Feuer kommen konnte, geht bereits seit Samstag ein Brandfahnder der Kripo Schweinfurt nach.

Rauchmelder weckten die Nachbarn

Der lautstarke Alarm der Rauchmelder weckte gegen 05.45 Uhr die Bewohner des Mehrfamilienhauses und warnte sie vor dem Brand in einer Wohnung des Hauses. Trotz der sofortigen Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdienst kam für eine 73-Jährige jede Hilfe zu spät und der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die restlichen Bewohner konnten sich dank der Rauchmelder rechtzeitig aus dem Haus retten.

Suche nach Brandursache

Den Schwelbrand in der Wohnung der Verstorbenen hatten die 53 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Herschfeld, Neustadt und Brandlorenzen schnell gelöscht. Bereits am Samstag übernahm ein Brandfahnder der Kripo Schweinfurt die ersten Ermittlungen. Seine Aufgabe ist es nun unter anderem die mögliche Brandursache und die Schadenshöhe zu ermitteln.