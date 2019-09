71-Jähriger stürzt am Tegelberg ab und stirbt

Ein 71-jähriger Mann ist heute Morgen auf der Südseite des Tegelbergs in Hohenschwangau im Landkreis Ostallgäu tödlich verunglückt. Er war in Begleitung seiner beiden acht- und zwölfjährigen Enkelkinder unterwegs.

Mann geriet wohl ins Stolpern

Die Gruppe ist den Wanderweg von der Bergstation der Tegelbergbahn aus in Richtung Bleckenau gegangen. Nach nur wenigen hundert Metern Wegstrecke ist der Mann laut Polizei an einer Stelle, die mit Drahtseilen gesichert ist, ins Stolpern geraten und nach rechts vom Weg gefallen. Er ist etwa 150 Meter weit in steilem Gelände abgestürzt.

Kinder werden von Kriseninterventionsteam betreut

Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Wanderers aus dem Landkreis Weilheim-Schongau feststellen. Die beiden Enkelkinder wurden laut Polizei durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Erst vergangene Woche war am Tegelberg ein 55-jähriger Familienvater aus Hessen beim gemeinsamen Tandemdrachenflug mit seiner Tochter ums Leben gekommen.