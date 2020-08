71-Jähriger stirbt beim Bad im Klausensee bei Schwandorf

Aktuell häufen sich die Zahlen der Badeunfälle - auch in der Oberpfalz. Am Dienstagabend wurde ein 71-Jähriger leblos im Klausensee bei Schwandorf entdeckt. Er starb.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen - Mann starb

Der Mann sei gegen 18.15 Uhr schwimmen gegangen, kurz darauf habe ihn eine Bekannte nicht mehr sehen können und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Rund eine halbe Stunde später sei er leblos im Wasser treibend gefunden und an Land gebracht worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Notarzt und Rettungsdienst starb der 71-Jährige, wie es in einer Polizeimeldung heißt.

Schwimmer in Straubing, Bamberg, München vermisst

In Bayern werden noch mehrere Menschen vermisst, die beim Baden verschwanden. In der Donau in Straubing war am Montagabend ein 26 Jahre alter Mann untergegangen. Trotz intensiver Suche sei der geübte Schwimmer noch nicht gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Helfer hatten auch am Dienstag nach dem Mann gesucht. Auch im Riemer See in München und in der Regnitz in Bamberg wird noch nach verschwundenen Schwimmern gesucht.

DLRG-Einsätze während Hitzewelle um 50 Prozent gestiegen

Der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern, Michael Förster, sagte dem BR, dass die Einsätze für die Wasserretter während der Hitzewelle der letzten Tage um etwa 50 Prozent gestiegen seien.

#Bayern: Insgesamt weniger Badetote als im Vorjahr

Immerhin: Nach einer kürzlich erschienenen Statistik der DLRG gab es bis einschließlich Juli in diesem Jahr deutlich weniger tödliche Badeunfälle in Bayern als noch im gleichen Zeitraum 2019. Die beiden Ferienwochen im August sind hier allerdings noch nicht mit einberechnet. Förster vermutet, dass die geringere Zahl also auch durch insgesamt weniger Badende zustande kommt, da das Wetter in der ersten Jahreshälfte sehr durchwachsen gewesen sei.