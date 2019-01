vor 11 Minuten

71-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall bei Mellrichstadt

Tödlicher Verkehrsunfall am Montagabend auf der A71 in Höhe Mellrichstadt. In Fahrtrichtung Schweinfurt ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf ein anderes aufgefahren. Ein 71-jähriger Mann kam dabei ums Leben.