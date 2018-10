71-Jähriger soll sich mehrfach an Stute vergangen haben

Eine im Außenbereich des Stalles installierte Wildkamera hatte in den vergangenen Wochen mehrfach aufgezeichnet, wie sich ein Unbekannter nachts über die Koppeln in den Pferdestall geschlichen hatte. Nachdem die Kamera durch die Besitzer der Stallungen im Innenbereich des Gebäudes angebracht worden war, zeigten die Aufnahmen, dass der Tatverdächtige mehrfach sexuelle Handlungen an einer Stute vorgenommen hatte.

Polizei legt sich auf Lauer

Daraufhin legten sich Beamte der Karlstadter Polizei auf die Lauer und konnten schließlich Ende September einen 71-Jährigen aus Würzburg festnehmen. Der Mann zeigte sich laut Polizei geständig. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.