71-Jähriger in Pocking niedergestochen - Fahndung läuft

Am Vormittag hat ein Unbekannter in Pocking vor einer Postfiliale im Viehhallenweg einen 71-jährigen Mann niedergestochen. Hintergrund der Tat war laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen dem Täter und seinem Opfer. Worum es hier ging, weiß die Polizei noch nicht. Jedenfalls zückte der Unbekannte im Laufe des Streits ein Messer, stach damit seinem Kontrahenten in die Seite und flüchtete dann mit einem hellblauen Kleinwagen mit Passauer Kennzeichen (PA).

Opfer wurde schwer verletzt

Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seinen Angaben zufolge haben sich die beiden Männer nicht gekannt. Polizeisprecher Stefan Gaisbauer sagte dem BR: "Wir wissen noch nicht, warum sich die Beiden gestritten haben und warum der Streit dermaßen eskaliert ist. Vielleicht hat es einen ganz banalen Grund."

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Täter war ca 1.65 Meter bis 1.70 Meter groß, ca. 60 bis 70 Jahre alt, hat graues Haar und sprach bayerischen Dialekt. Die Kripo Passau bittet jetzt die Bevölkerung um Hinweise unter 0851-95110 oder an jede andere Polizeidienststelle.